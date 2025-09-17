أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ستنتج عنها تداعيات خطيرة على أوروبا.



وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن تهجير الفلسطينيين سيتسبب في موجات نزوح لملايين المواطنين بشكل غير شرعي إلى أوروبا، مضيفًا أن مصر وإسبانيا رفضتا عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح أن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ملك إسبانيا في لقاء ثنائي بالقاهرة، حيث رحب الرئيس المصري بحفاوة بملك إسبانيا، مؤكدًا حرص مصر على توسيع آفاق التعاون المشترك.

وأردف السفير محمد الشناوي أن المحادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بزيادة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر.

وذكر موسى أن هناك 13 بعثة إسبانية تعمل في مشاريع التنقيب والاكتشاف الأثري داخل مصر.