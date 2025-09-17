أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»

نعى الإعلامي أحمد موسى اللواء حسن السوهاجى، رئيس مصلحة السجون الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة إكس: "خالص التعازي لكل عائلة ومحبي الراحل اللواء حسن السوهاجي، أعرفه منذ التسعينيات عندما كان ضابطًا برتبة نقيب، وطوال تاريخه ما بين مباحث القاهرة والمواقع المختلفة لم يتغير؛ كان حازمًا وقويًا في عمله لكنه إنسان وعلى خلق رفيع."





وأضاف موسى: "وكنا نتحدث كثيرًا خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة قطاع السجون، وحدثني عما قام به وما قدمه من مساعدات، سواء ترتيب الزيارات لأسر المسجونين والتجاوب مع مطالبهم، خاصة فترات التريض والاطلاع في المكتبة."

توفي اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر، وأعلنت الأسرة أن العزاء سيقام اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة.

تخرج اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي عام 1979، وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس قطاع الحماية المجتمعية، ومدير أمن سوهاج، حتى وفاته صباح اليوم.