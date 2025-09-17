قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»

أحمد موسى ينعي اللواء حسن السوهاجي: عالج كثيرا من سجناء الجماعة الإرهابية في مستشفيات خاصة
علا محمد

نعى الإعلامي أحمد موسى اللواء حسن السوهاجى، رئيس مصلحة السجون الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة إكس: "خالص التعازي لكل عائلة ومحبي الراحل اللواء حسن السوهاجي، أعرفه منذ التسعينيات عندما كان ضابطًا برتبة نقيب، وطوال تاريخه ما بين مباحث القاهرة والمواقع المختلفة لم يتغير؛ كان حازمًا وقويًا في عمله لكنه إنسان وعلى خلق رفيع."


 

وأضاف موسى: "وكنا نتحدث كثيرًا خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة قطاع السجون، وحدثني عما قام به وما قدمه من مساعدات، سواء ترتيب الزيارات لأسر المسجونين والتجاوب مع مطالبهم، خاصة فترات التريض والاطلاع في المكتبة."

توفي اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر، وأعلنت الأسرة أن العزاء سيقام اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة.

تخرج اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي عام 1979، وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس قطاع الحماية المجتمعية، ومدير أمن سوهاج، حتى وفاته صباح اليوم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

