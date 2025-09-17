أحمد موسى: الجنوب السوري يُعاد تقسيمه ضمن تفاهمات برعاية أمريكية

علّق الإعلامي أحمد موسى على الاجتماع الذي عُقد بين مسئولين من دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية، مؤكداً أن الجنوب السوري أصبح خارج المعادلة السياسية والعسكرية، وأن ترتيبات جديدة تجري لتقسيمه إلى ثلاث مناطق منفصلة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن تقريرًا لموقع أكسيوس الأمريكي كشف عن بند بالغ الخطورة، يقضي بفرض حظر كامل على وجود أي قوات أو أسلحة سورية في الجنوب، بما يحوّل المنطقة إلى ما يشبه "منطقة آمنة لإسرائيل".

وأضاف: «سبق وقلت إن جنوب سوريا سيضيع، وهذا ما يحدث الآن… سوريا لا تملك أن تقول لا لإسرائيل، لأنها لا تملك جيشًا أو سلاحًا يحميها».

وأشار إلى أن أحد المقترحات المقدَّمة يتضمن إعلان منطقة جنوب غرب دمشق وصولاً إلى الحدود مع إسرائيل منطقة حظر جوي للطائرات السورية، مع الإبقاء على ممر جوي يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.