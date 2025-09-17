أحمد موسى يقارن بين جرائم غزة والبوسنة .. تفاصيل

ربط الإعلامي أحمد موسى بين التقرير الأممي الصادر بشأن غزة والتقرير التاريخي للجنة التحقيق الدولية حول جرائم الإبادة في البوسنة والهرسك، لافتاً إلى أن الجرائم الموثقة في غزة تشبه ما تعرض له المسلمون في البوسنة.





وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن المجتمع الدولي سبق أن أصدر أحكاماً مشددة بحق قادة صربيا، من بينهم رادوفان كاراديتش الذي أدين بالسجن 40 عاماً قبل أن يُعثر عليه ميتاً في محبسه، متسائلاً: «هل سنشهد قريباً محاكمة نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي باعتبارهم مجرمي حرب؟».



وأضاف أن اللجنة الأممية أوصت الدول والشركات والمؤسسات بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، محذرة من أن أي طرف يواصل تقديم الدعم العسكري سيُعتبر شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية.ولفت إلى أن التقرير شدد على أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة بنية التدمير الكلي أو الجزئي للشعب الفلسطيني، عبر فرض ظروف معيشية قاسية، ومنع وصول المساعدات، إضافة إلى قصف المدارس والجامعات والمساجد.



