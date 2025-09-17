قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط عزلة متزايدة.. الأسهم الإسرائيلية تسجل أطول سلسلة خسائر في 18 شهرا
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
أحمد موسى: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة ينصف مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة، قائلا: التقرير أوضح أن لجنة الأمم المتحدة تجد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

ولفت  الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تلك اللجنة تنصف مصر وموقف مصر الداعم لقطاع غزة، منوها بأن اللجنة حثت إسرائيل على انتهاك تلك الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.

ورحبت مصر بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.


 

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

الصلاة

حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة.. الإفتاء توضح

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان بالعاصمة أستانا

البحوث الإسلامية

الأحد.. البحوث الإسلامية يطلق برنامج معين التراث للطلاب الوافدين

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

