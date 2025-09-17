أحمد موسى: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة ينصف مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة، قائلا: التقرير أوضح أن لجنة الأمم المتحدة تجد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تلك اللجنة تنصف مصر وموقف مصر الداعم لقطاع غزة، منوها بأن اللجنة حثت إسرائيل على انتهاك تلك الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.

ورحبت مصر بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



