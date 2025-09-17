إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة

شنّ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، هجومًا حادًا على المفوضية الأوروبية، على خلفية مقترحات بفرض عقوبات تجارية على تل أبيب أو اتخاذ تدابير بديلة للضغط عليها بسبب الحرب في قطاع غزة.

وفي تصريحات لصحيفة "هآرتس" العبرية، وصف ساعر التوصيات الصادرة عن المفوضية بأنها "مشوهة أخلاقيًا وسياسيًا"، مُحذرًا من أن اتخاذ مثل هذه الخطوات قد يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسه، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي"، مؤكدًا أن إسرائيل سترد على أي إجراءات تتخذ ضدها، مُعربًا في الوقت نفسه عن أمله في عدم الوصول إلى هذه المرحلة.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية تدرس حزمة عقوبات واسعة ضد إسرائيل، تتضمن تعليق بعض التفضيلات التجارية التي تشمل نحو ثلث الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف للضغط على تل أبيب لوقف عملياتها العسكرية في غزة.