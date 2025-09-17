سموتريتش يبحث مع مسئولين أمريكيين كيفية تقسيم غزة والاستفادة منها عقاريا

قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إنه يجري محادثات مع الأمريكيين حول كيفية تقسيم قطاع غزة بعد الحرب، معتبرا أن القطاع يمثل ثروة عقارية هائلة.

وأضاف سموتريتش: "أنفقنا أموالا طائلة على هذه الحرب. علينا أن نرى كيف نُقسم الأرض بالنسب المئوية. الهدم، وهو المرحلة الأولى من تجديد المدينة، أنجزناه بالفعل، والآن ما علينا سوى البناء".

وذكر الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، اليوم الأربعاء: "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها. بدأت بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين".

وتأتي تصريحات الوزير المتـ طرف مع بدء الجيش الإسرائيلي هجوما على مدينة غزة شمالي القطاع، تتضمن أوامر إخلاء لمئات الآلاف من السكان.

وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة عن رغبته في تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا" خاضعة للسيطرة الأمريكية، بعد "تهجير" الفلسطينيين منه.