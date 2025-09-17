قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلا عن ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وسعت خلال الأسابيع الأخيرة من نطاق استخدامها لمليشيات محلية داخل قطاع غزة، تعمل بتنسيق مباشر مع الجنود الإسرائيليين المنتشرين ميدانيا، خصوصا في المناطق الجنوبية من القطاع مثل خان يونس ورفح.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المليشيات، التي يشغلها كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، تتلقى رواتب مقابل تنفيذ مهام محددة ميدانيا، كما أنها تحصل على امتيازات تتعلق بالسيطرة على أراض ومسارات لإيصال المساعدات، إضافة إلى إدارة تصاريح نصب الخيام في بعض المناطق.

وذكرت هآرتس أن إحدى هذه المليشيات تنحدر من عائلة "أبو شباب"، وتحظى بدعم مباشر من الشاباك، حيث تم تخويل عناصرها بحمل السلاح والعمل ميدانيا تحت غطاء أمني رسمي.

وأوضح ضباط إسرائيليون تحدثوا للصحيفة أن الشاباك هو الجهة المسؤولة عن تشغيل هذه المليشيات، بالإضافة إلى تجنيد عناصر جديدة في صفوفها، في محاولة لتعزيز السيطرة الميدانية عبر قنوات غير رسمية. إلا أن الضباط أنفسهم عبروا عن مخاوف متزايدة من خروج هذه المليشيات عن السيطرة، بل وحذروا من إمكانية انقلابها مستقبلا على القوات الإسرائيلية، في ظل غياب رقابة فعلية على تحركاتها وأفعالها.

