أحمد موسى: تقرير أممي يكشف جرائم إبادة في غزة ويُدين نتنياهو

علق الإعلامي أحمد موسى على تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، مؤكداً أن الوثيقة الجديدة شكلت محطة فارقة في توثيق ما يجري داخل القطاع، حيث وصفت الانتهاكات الإسرائيلية بأنها أعمال إبادة جماعية تستهدف الفلسطينيين.



واضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن التقرير شدد على أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة بنية التدمير الكلي أو الجزئي للشعب الفلسطيني، عبر فرض ظروف معيشية قاسية، ومنع وصول المساعدات، إضافة إلى قصف المدارس والجامعات والمساجد.



وأوضح أن اللجنة أكدت فشل إسرائيل في منع هذه الجرائم أو محاسبة المسؤولين عنها، مشيراً إلى أن التقرير حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن حصار غزة واستهداف المدنيين، فيما اتهم القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالتحريض العلني على الإبادة الجماعية.



واسترسل: اللجنة الأممية أوصت الدول والشركات والمؤسسات بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، محذرة من أن أي طرف يواصل تقديم الدعم العسكري سيُعتبر شريكاً في جريمة الإبادة الجماعية.









