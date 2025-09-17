أحمد موسى يستعرض تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا

استعرض الإعلامي أحمد موسى تفاصيل اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك إسبانيا في القاهرة، والذي أكد خلاله الرئيس المصري حرصه على توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.



علق الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، قائلا: زيارة مهمة واستقبال كبير للغاية، وملك إسبانيا سيقوم بالعديد من الجولات خلال تلك الزيارة.



ونقل موسى عن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المحادثات تناولت آفاق الاستثمار والسياحة والاقتصاد، مع اهتمام مشترك بزيادة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر.

وأشار إلى أن التعاون المصري – الإسباني يمتد أيضاً إلى المجال الثقافي والأثري، حيث تشارك 13 بعثة إسبانية في مشروعات للتنقيب والاكتشافات الأثرية داخل مصر.