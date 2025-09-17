قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
حوادث

وفاة اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق

اللواء حسن السوهاجي
اللواء حسن السوهاجي
ندى سويفى

توفي اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم، بعد صلاة الظهر، وأعلنت الأسرة أن العزاء سُيقام اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة.

تخرج اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي، عام 1979، وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس قطاع الحماية المجتمعية، ومدير أمن سوهاج، حتى وفاته صباح اليوم. 

كان اللواء حسن السوهاجي قد نجح في تطوير منظومة السجون وتطوير المنظومة العلاجية فى القطاع بالإضافة إلي تنفيذ القانون بمعاقبة النزلاء وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، إلي جانب الانشطة المتعددة التي استحدثها داخل السجون للتطوير من مهارات النزلاء قبل خروجهم لمواجهة الحياة مرة أخري.

كان يُعد السوهاجى واحداً من أصغر من تولوا منصب مدير الأمن على مستوى الجمهورية إن لم يكن أصغرهم على الإطلاق،  حيث أهّله لهذا المنصب مهارته الجنائية وشخصيته القيادية المميزة التى ترجمها بوضوح خلال السنوات الماضية وخبرته الكبرة والتي تضمنت عمله مديراً لمباحث حلوان قبل إلغاء المحافظة وضمها للقاهرة، ثم نائباً لمدير مباحث القاهرة، ساهم فى القضاء على عدد كبير من البؤر الإجرامية والقبض على عدد لا يستهان به من قيادات الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة. 

وأثبت السوهاجى حينها جدارته عقب توليه مهام منصب مدير أمن أسوان، ففى غضون أيام قليلة نجح فى القبض على المتهمين بسحل قيادات أمن مديرية أسوان، ثم واصل نجاحاته بتطهير المحافظة من بؤر الإرهاب والجريمة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

وزير المالية

تفاصيل رعاية ودعم الحوار المجتمعي لوزير المالية حول التسهيلات الضريبية

خلال الاجتماع

حسن عبدالله: الدورة الحالية لمحافظي المصارف المركزية في توقيت بالغ الأهمية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تطلق استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

