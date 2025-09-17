وفاة اللواء حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون الأسبق

توفي اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بصلاح سالم، بعد صلاة الظهر، وأعلنت الأسرة أن العزاء سُيقام اليوم بمسجد الشرطة بالدراسة.

تخرج اللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجي، عام 1979، وتدرج في مناصبه حتى وصل إلى رئيس قطاع الحماية المجتمعية، ومدير أمن سوهاج، حتى وفاته صباح اليوم.

كان اللواء حسن السوهاجي قد نجح في تطوير منظومة السجون وتطوير المنظومة العلاجية فى القطاع بالإضافة إلي تنفيذ القانون بمعاقبة النزلاء وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، إلي جانب الانشطة المتعددة التي استحدثها داخل السجون للتطوير من مهارات النزلاء قبل خروجهم لمواجهة الحياة مرة أخري.

كان يُعد السوهاجى واحداً من أصغر من تولوا منصب مدير الأمن على مستوى الجمهورية إن لم يكن أصغرهم على الإطلاق، حيث أهّله لهذا المنصب مهارته الجنائية وشخصيته القيادية المميزة التى ترجمها بوضوح خلال السنوات الماضية وخبرته الكبرة والتي تضمنت عمله مديراً لمباحث حلوان قبل إلغاء المحافظة وضمها للقاهرة، ثم نائباً لمدير مباحث القاهرة، ساهم فى القضاء على عدد كبير من البؤر الإجرامية والقبض على عدد لا يستهان به من قيادات الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأثبت السوهاجى حينها جدارته عقب توليه مهام منصب مدير أمن أسوان، ففى غضون أيام قليلة نجح فى القبض على المتهمين بسحل قيادات أمن مديرية أسوان، ثم واصل نجاحاته بتطهير المحافظة من بؤر الإرهاب والجريمة.