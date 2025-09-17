مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن غياب قوة الجيش السوري بعد أحداث 2011 جعل البلاد مكشوفة أمام التدخلات الخارجية، محذراً من أن الوضع الحالي ينذر بمخاطر كبرى على سيادة سوريا ووحدتها.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد: «طالما لا يوجد جيش قوي يحمي الأرض، فإن العدو سيستبيحها، ما يجري في سوريا كان يمكن أن يحدث في مصر لولا قوة جيشها».



وأشار إلى أن الحدود الإسرائيلية نفسها تعاني من ضعف في السيطرة، موضحاً أن جماعة الحوثي تمكنت من استهداف إسرائيل من مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، وكذلك إيران التي تنفذ ضربات تصل إلى العمق الإسرائيلي. وأضاف: «فما بالك إذا كانت المسافة صفرا ؟».





ولفت إلى أن عمليات تهريب المخدرات مستمرة عبر الحدود، نتيجة غياب السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، مؤكداً أن المشهد في سوريا خطير للغاية مع محاولات تحييدها عسكريًا وسياسيًا بشكل نهائي.



