أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها.. أحمد موسى: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة ينصف مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ ، معلقا :" مصر كانت ومازالت وطنا ثانيا لهم "

وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من إجمالي المساعدات المقدمة لقطاع غزة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ان مصر عملت على تيسير دخول المساعدات لقطاع غزة، على الرغم من العراقيل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

أحمد موسى: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة ينصف مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة، قائلا: التقرير أوضح أن لجنة الأمم المتحدة تجد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

وزير الاتصالات: إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الأولى ساهمت في تقدم مصر 46 مركزا عالميا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه جرى وضع النسخة الأولى من استراتيجية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وتم الشروع في تنفيذها بداية من 2019 حتى عام 2024 المنصرم.

"متحدث الصحة": الهدف من الجولات غير المرتبة ضبط المنظومة الصحية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ واحدة من طرق الإدارة التي يتبعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، هي الإدارة الميدانية، سواء من خلاله شخصيا، وقد يكون زار محافظات مصر مرتين على الأقل، أو من خلال تكليف نوابه ومساعديه بالجولات.

تحت المتابعة الطبية..سعد شلبي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، مؤكداً أنه يعاني من زيادة في إنزيمات الكبد الناتجة عن إصابته بفيروس A.

إسكان النواب: قاضي الأمور الوقتية يصدر أمر الإخلاء بناء على طلب المالك

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له.

الغيرة أنهت العلاقة.. إيناس مكي تكشف كواليس انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج

كشفت الفنانة إيناس مكي تفاصيل انفصالها بعد مرور ستة أشهر فقط على زواجها، موضحة أن التغير المفاجئ في معاملة زوجها بعد الزواج كان السبب الرئيسي وراء الطلاق.

مفاجأة| بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا أمس الأربعاء، حيث لامس المعدن الأصفر مستوى قياسيًا عند 3700 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع صباح اليوم ليستقر بالقرب من 3676 دولارا.

صلاح عبد العاطي: العقوبات المتوقعة من أوروبا على إسرائيل تأخرت كثيرًا

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنّ العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل متأخرة للغاية، وأظهرت ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع الصراعات المختلفة، خاصة بين الأزمة في أوكرانيا والصراع العربي الإسرائيلي.