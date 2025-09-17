تحت المتابعة الطبية..سعد شلبي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، مؤكداً أنه يعاني من زيادة في إنزيمات الكبد الناتجة عن إصابته بفيروس A.



وأوضح شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن اللاعب يخضع لرعاية طبية دقيقة تحت إشراف طبيب الفريق، الذي يتابع حالته يوميًا بالتنسيق مع زميله زيزو، مضيفًا: «إن شاء الله يرجعوا بألف سلامة».

وأكد المدير التنفيذي أن الجهاز الطبي يولي اهتمامًا بالغًا بحالة إمام عاشور لضمان عودته سريعًا إلى الملاعب، مشيرًا إلى أن النادي يضع صحة لاعبيه على رأس أولوياته.





وشدد على أن الأهلي يلتزم بجميع القوانين واللوائح، مع الحفاظ على مبادئه الراسخة التي التزم بها طوال تاريخه.

