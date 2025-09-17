وكيل إمام عاشور : الأهلي لم يفاتحنا في التجديد حتى الآن

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات وكيل إمام عاشور نجم الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال آدم وطني وكيل إمام عاشور :" أستطيع أن أجلب 10 عروض من الدوريات الخمس الكبرى لـ إمام عاشور، وحتى الآن الأهلي لم يفاتحنا في التجديد".



كشف الإعلامي أحمد شوبير اخر تطورات اصابه اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :"إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي لمدة يومين على الأقل في المستشفى قبل السماح له بالعودة إلى المنزل، مع ضرورة عدم مشاركة الأدوات أو الطعام لتجنب أي مضاعفات، علاج اللاعب سيكون سهلاً، لكن المشكلة الحقيقية في ضعف حالته نتيجة سوء التغذية، ما قد يؤدي لفقدان الوزن ويجعل غيابه عن الملاعب فترة ليست قصيرة، وستحدد عودته وفقًا للتقرير الطبي النهائي''.



ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.