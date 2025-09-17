مدرب منتخب مصر السابق يدخل حسابات الأهلي لتدريب الفريق

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، دخول روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر لسوء النتائج.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق يدخل ضمن المرشحين لتدريب الاهلي بعد رحيله عن باناثينايكوس اليوناني".



وقال مصدر بالأهلي:"

اللعيب اللي هيكون له طلبات غير منطقية في تمديد أو تعديل عقده هنقوله مع السلامة بعد نهاية عقده وده حصل مع ربيعة وأكرم توفيق والفترة الجاية اللي هيفكر يلوي ذراع النادي هنصارح الجمهور بكل طلباته حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع".

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من الدوري.