رياضة

وكيل إمام عاشور يكشف حقيقة العروض الخارجية ومستقبل اللاعب مع الأهلي

حمزة شعيب

كشف "آدم وطني" وكيل أعمال لاعب الأهلي إمام عاشور، عن وجود عروض خارجية لانتقال موكله في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه، وأن الأمر لا يرتبط بعدد العروض بل باختيار المشروع الأنسب لمسيرة اللاعب.

الحالة الصحية لامام عاشور 

كان طبيب الأهلي، أحمد جاب الله، قد أعلن مؤخرًا إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية "فيروس A"، وهو ما سيؤثر على مشاركته مع الفريق خلال المباريات القادمة، لحين اكتمال فترة العلاج والتعافي.

تصريحات وكيل إمام عاشور

قال "وطني" في تصريحات نقلها الإعلامي هاني حتحوت عبر "أون سبورت إف إم": "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ويستحق الاحترام الكامل".

وأضاف "تجربة اللاعب في أوروبا مع نادي ميتلاند كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي منه وليس بسبب فشل احترافي".

وأوضح أن "الأهلي يملك عروضًا كثيرة للاعب، لكن الهدف هو اختيار الوجهة الأكثر ملاءمة لمستقبله".

ولفت وطني، إلى أن: "إصابة إمام عاشور في كأس العالم للأندية عطلت بعض الأمور، وقرار الأهلي بعدم التعامل معي لا يمثل لي أزمة، لكنني أعتبره عدم احترام للاعب نفسه".

ونوه في تصريحاته: "جلبت للأهلي هذا العام 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل اهتمامي الأول هو مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".


مستقبل امام عاشور مع الأهلي 

أكد وكيل إمام عاشور، أنه لا يمانع استمرار اللاعب داخل الأهلي؛ إذا كان هذا هو الخيار الأفضل له، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام رغبة أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج النادي.

واستشهد وطني بمواقف أندية كبرى مثل ريال مدريد، التي لم تعرقل رحيل لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، معتبرًا أن "الأندية الكبيرة لا تمنع لاعبيها من تحقيق أحلامهم".

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 19 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المحلي.

إمام عاشور الأهلي الحالة الصحية لامام عاشور

