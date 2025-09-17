كفاراتسخيليا يزين قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا

تعافى خفيتشا كفاراتسخيليا في الوقت المناسب من إصابة في ربلة الساق، لينضم إلى تشكيلة باريس سان جيرمان التي تبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا يوم الأربعاء.

تعرض الجناح للإصابة يوم الأحد خلال فوز فريقه على لانس بهدفين دون رد في الدوري الفرنسي، وكانت مشاركته في مباراة منتصف الأسبوع على ملعب بارك دي برانس محل شك.

يتواجد لي كانج-إن، الذي اضطر لمغادرة الملعب ضد لانس، أيضًا في تشكيلة مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي.

سيفتقد باريس سان جيرمان، الذي واصل بدايته المثالية في الدوري الفرنسي بفوزه الرابع على التوالي، مهاجميه عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه للإصابة ضد أتالانتا من الدوري الإيطالي.

كما يغيب المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في كاحله الأيسر ضد لانس.

فاز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، بنتيجة 5-0 على إنتر ميلان.