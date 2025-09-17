عمومية الأهلي.. عيادة طوارئ وخدمات طبية للأعضاء

حرصت إدارة النادي الأهلي على تجهيز خطة طبية شاملة؛ لتأمين سلامة أعضاء الجمعية العمومية أثناء مشاركتهم في أعمال التصويت على لائحة النادي الأساسي في الاجتماع الخاص بعد غد الجمعة.

وتتضمن الخطة وجود عيادة للطوارئ داخل اللجان مزودة بكافة الإمكانات؛ لمتابعة الحالات الصحية للأعضاء بشكل فوري، والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تحدث أثناء اليوم.

كما تم تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من لجان التصويت لضمان سرعة التدخل ونقل الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية إضافية.

وأعلنت الإدارة حالة الطوارئ في العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يضمن التعامل السريع مع أي موقف طارئ.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص إدارة النادي على راحة الأعضاء، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة خلال اجتماع الجمعية العمومية.