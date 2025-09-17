الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي

اثار الناقد الرياضي عمرو الدردير الجدل بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقارن بيه راتب خوان بيزيرا نجم الزمالك بأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي.

وكتب عمرو الدردير :"انا في معلومه صدمتني بجد والله.. خوان بيزيرا صاحب ال 22 عام عقده 4 مواسم مع الزمالك.. راتبه 350 الف دولار يعني 17 مليون جنيه مصري يعني في الـ 4 مواسم 68 مليون جنيه مصري".

واضاف :"انت متخيل زيزو لوحده كان عايز يجدد بـ 100 مليون.. أنت متخيل إن عقد زيزو في الأهلي 120 مليون في الموسم واحد".

وتابع :"انت متخيل زيزو في 3 مواسم مع الاهلي 360 مليون جنيه مصري غير الإعلانات".

وختم :"بجد شكرا چون ادوارد علي صفقه القرن دي وشكرا زيزو انو ساب النادي ".