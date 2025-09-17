استعدادات الأهلي لعمومية تعديل لائحة النظام الأساسي.. صور

أنهى النادي الأهلي استعداداته لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، في ضوء قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

ووفرت إدارة النادي أتوبيسات مجانية من فروع مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة ذهابًا وإيابًا، بجانب تأجير جراجات قريبة لخدمة الأعضاء، وتخصيص سيارات جولف لنقلهم داخل المقر.

وعُلِّقت كشوف العضوية في أماكن بارزة، مع توفير نقاط للاستعلام والرد على الاستفسارات.

وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة التي تأتي لتعزيز دور الجمعية العمومية كصاحبة السلطة العليا في تقرير مستقبل النادي، ما يلي:

- نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية إلى الجهة الإدارية المختصة.

- اعتماد الميزانية بحضور مراقب مالي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي.