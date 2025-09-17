قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
اسماء محمد

أثار لاعب كرة القدم الشهير إمام عاشور حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي A .

إمام عاشور

وعانى إمام عاشور من مشاكل معوية عديدة جعلت الأطباء يعتقدون في البداية أنه يعاني من التهاب المعدة الفيروسي ولكن بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هذا الالتهاب نتيجة الإصابة بفيروس A .

ويعد مرض امام عاشور من الفيروسات المعدية فهو ينتشر بسرعة خاصة بين الأشخاص المتواجدين في أماكن مزدحمة لذا من المهم معرفة طرق الوقاية والعلامات الأولية.

إمام عاشور

وفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم طرق الوقاية واهم أعراض فيروس التهاب الكبد A بعد إصابة إمام عاشور .

الوقاية من مرض إمام عاشور 

يمكنك المساعدة في الوقاية من التهاب الكبد الوبائي أ خاصة عند السفر عن طريق الخطوات التالية:

غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام وتناوله

تناول مياه الشرب المعبأة محكمة الغلق.

ابتعد تناول المحار والفواكه والخضروات غير المطبوخة.

تجنب تناول الطعام غير موثوق المصدر

استخدام الواقي الذكري أو السد عند ممارسة العلاقة الزوجية

أعراض التهاب الكبد أ

تشمل أعراض الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ ما يلي:

درجة حرارة عالية

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل التعب والصداع وآلام العضلات

الشعور بالمرض والاعياء

ألم في الجزء العلوي من البطن

الإسهال أو الإمساك

براز أصفر باهت أو رمادي باهت

بول بني غامق

حكة في الجلد 

قد يكون لديك أيضًا طفح جلدي مرتفع ( شرى )

اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان )

قد يعاني معظم الأطفال، وبعض البالغين من أعراض خفيفة واحيانا لا تظهر عليهم أي أعراض.

إمام عاشور مرض إمام عاشور حالة إمام عاشور فيروس الكبد الوبائي أعراض فيروس A الوقاية من فيروس A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

أرشيفية

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

أرشيفية

باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد: الإفراج عن الرهائن أو مواجهة دمار شامل في غزة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد