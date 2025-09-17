طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

أثار لاعب كرة القدم الشهير إمام عاشور حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس التهاب الكبد الوبائي A .

وعانى إمام عاشور من مشاكل معوية عديدة جعلت الأطباء يعتقدون في البداية أنه يعاني من التهاب المعدة الفيروسي ولكن بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أن هذا الالتهاب نتيجة الإصابة بفيروس A .

ويعد مرض امام عاشور من الفيروسات المعدية فهو ينتشر بسرعة خاصة بين الأشخاص المتواجدين في أماكن مزدحمة لذا من المهم معرفة طرق الوقاية والعلامات الأولية.

وفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم طرق الوقاية واهم أعراض فيروس التهاب الكبد A بعد إصابة إمام عاشور .

الوقاية من مرض إمام عاشور

يمكنك المساعدة في الوقاية من التهاب الكبد الوبائي أ خاصة عند السفر عن طريق الخطوات التالية:

غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الطعام وتناوله

تناول مياه الشرب المعبأة محكمة الغلق.

ابتعد تناول المحار والفواكه والخضروات غير المطبوخة.

تجنب تناول الطعام غير موثوق المصدر

استخدام الواقي الذكري أو السد عند ممارسة العلاقة الزوجية

أعراض التهاب الكبد أ

تشمل أعراض الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ ما يلي:

درجة حرارة عالية

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل التعب والصداع وآلام العضلات

الشعور بالمرض والاعياء

ألم في الجزء العلوي من البطن

الإسهال أو الإمساك

براز أصفر باهت أو رمادي باهت

بول بني غامق

حكة في الجلد

قد يكون لديك أيضًا طفح جلدي مرتفع ( شرى )

اصفرار الجلد وبياض العينين ( اليرقان )

قد يعاني معظم الأطفال، وبعض البالغين من أعراض خفيفة واحيانا لا تظهر عليهم أي أعراض.