شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة

أعلن الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي سيعقد جمعية عمومية خاصة يوم الجمعة المقبل؛ لتوفيق أوضاعه طبقًا لتعديلات قانون الرياضة المصري، مشددًا على أن هذه التعديلات قانونية وواجبة التطبيق وليست خاضعة لرغبات النادي.



وأوضح شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن التغييرات الجديدة تهدف إلى مواءمة القوانين الرياضية المصرية مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الأهلي شكّل لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه التعديلات واتخاذ ما يلزم لضمان مستقبل النادي.



وأضاف أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية، سيتم العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس النادي، سيحضر الاجتماع بنفسه.



وشدد المدير التنفيذي على أن الأهلي يلتزم بجميع القوانين واللوائح، مع الحفاظ على مبادئه الراسخة التي التزم بها طوال تاريخه.

وأثنى على تضحيات محمود الخطيب، موضحًا أنه قدّم الكثير من أجل النادي منذ 50 عامًا ولا يزال يواصل عطاؤه رغم معاناته الصحية.

