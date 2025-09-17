وزير الاتصالات: إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الأولى ساهمت في تقدم مصر 46 مركزا عالميا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه جرى وضع النسخة الأولى من استراتيجية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وتم الشروع في تنفيذها بداية من 2019 حتى عام 2024 المنصرم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاستراتيجية كُللت بنجاح أدى إلى تقدم مصر 46 مركزا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "في النصف الثاني من عام 2024، عكفنا على وضع النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت في بداية هذا العام، ويجري تنفيذها خلال 5 سنوات، وترتكز على مجموعة محاور، أهمها توفير قدر كبير من البنية التحتية والموارد الحوسبية للجهات الحكومية والشركات الناشئة من أجل تمكينها من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وذكر، أن الاستراتيجية تستهدف حوكمة تبادل البيانات داخل الدولة المصرية، مشددًا، على أن البيانات هي قوام الذكاء الاصطناعي ومورده الأساسية، ومن ثم يتعين إتاحة البيانات لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي دون أي إخلال بحماية حقوق أصحابها وخصوصيتهم.