الاحترام أساس النجاح..إيناس مكي: الشهرة سهلة مع السوشيال ميديا

أكدت الفنانة إيناس مكي أن الشهرة في الوقت الراهن أصبحت متاحة بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على أن على الفنان، سواء كان مطربًا أو ملحنًا أو ممثلًا أو إعلاميًا، أن يحترم مهنته ويسعى لتحقيق النجاح بطريقة هادفة ومحترمة.



وقالت مكي، خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن مشوارها الفني بدأ مبكرًا حين شاركت في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» وهي في التاسعة عشرة من عمرها.وأضافت إيناس مكي، أن نجاح العمل الكبير جعل الجمهور يردد عباراتها الشهيرة فيه، وهو ما اعتبرته دليلًا على قوة تأثير الدراما.



وأشارت إلى أنها شاركت في مسلسل «ناس وناس» الذي استمر لثلاثة مواسم رمضانـية، كانت من الأعمال المميزة في مسيرتها، خصوصًا بدور المذيعة الكوميدية الذي أثار جدلًا بين بعض الإعلاميات في ذلك الوقت.



