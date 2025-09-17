إيناس مكي: إحنا 5 إخوات وأنا من شجعت أحمد على دخول مجال التمثيل

أكدت الفنانة إيناس مكي، أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتستمد طاقتها من محبة الجمهور الصادقة، مشددة على أنها لا تدفع أي مبالغ مالية للترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال اللجان الإلكترونية.

وأضافت مكي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: "مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي) وصل إلى العالمية، وقد ترك بصمة كبيرة لدى الأجيال، فنحن خمسة أشقاء، لكل واحد منا شخصية مختلفة، لكنني أنا وأحمد فقط من دخلنا مجال الفن، حيث شجعته على خوض التمثيل ثم الكتابة والإخراج"، مؤكدة اعتزازها بتاريخ شقيقها الفنان أحمد مكي.

كما أوضحت الفنانة أنها راضية بما كتبه الله لها، ولا تؤمن بالاستسلام أمام الأزمات أو الانكسار أمام الابتلاءات، قائلة: "لا أحب الإحساس بالظلم أو شخصية المقهور، فأنا مؤمنة بأن كل ما يحدث للإنسان هو اختبار من الله عز وجل، والشكوى لغير الله مذلة".

واختتمت مكي حديثها برسالة لجمهورها، داعية إياهم إلى عدم الاستسلام أمام المرض أو الابتلاء، بل السعي الدائم للعمل على تطوير الذات وتجاوز التحديات بروح قوية وإيمان راسخ.



ولم تتمالك الفنانة دموعها أثناء الحديث عن والدتها، مؤكدة أنها لم تكن متدينة شكليًا لكنها مسلمة محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت تبث فيها الأمل والقوة دائمًا.

وأشارت إلى أن من يحاورها يتناول معها الجوانب الفنية، لكنها ترى أن بصمتها الفنية التي وصلت للعالمية لم تُقدَّر بالشكل الكافي، لافتة إلى أن الإنتاج والإخراج لم يمنحاها المكانة التي تستحقها.

وأضافت إيناس مكي أن الأدوار الرئيسية غالبًا ما تذهب لفنانات أقل موهبة منها، ورغم ذلك لم تغضب أو تسعَ وراء المال، مؤكدة أنها لم تدخل عالم الفن من أجل المكاسب المادية، بل من أجل تقديم فن حقيقي.