عملنا فيلم اتمنع.. نسرين أمين تمازح جمهورها بصورة مع براد بيت

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة طريفة جمعتها بالنجم العالمي براد بيت، بالذكاء الاصطناعي ai ، لتشارك في التريند الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وشاركت نسرين أمين الصورة عبر حسابها على فيسبوك وعلقت :"وعملت فيلم مصري أمريكاني أتصور هنا في الهرم بس أتمنع قالك بقي سمعة البلد والحاجات دي".



تحرص نسرين أمين من حين لأخر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كشفت صور نسرين أمين على السوشيال ميديا عن ذوقها الراقي في أختيار الملابس والأزياء التي تتألق بها، حيث تعتمد على الإطلالات التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تحرص على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.