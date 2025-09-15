نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة ساحلية مع بغبغاء ملوّن

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا جديدة لها ظهرت خلالها على شاطئ البحر، ممسكة بببغاء ملون. وخطفت نسرين الأنظار بإطلالتها الجريئة التي حازت إعجاب متابعيها، حيث انهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها وجرأتها



تحرص نسرين أمين من حين لأخر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كشفت صور نسرين أمين على السوشيال ميديا عن ذوقها الراقي في أختيار الملابس والأزياء التي تتألق بها، حيث تعتمد على الإطلالات التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تحرص على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.



تقوم نسرين أمين بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها، بخلاف الأحذية والحقائب التي تمنحها إطلالة متكاملة.