بدأت كومبارس في السينما المصرية.. تكريم كيت بلانشيت في الجونة السينمائي

4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
تكريم كيت بلانشيت في الجونة السينمائي

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة المقررة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل عن اختيار النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف للمهرجان ومنحها جائزة بطلة الإنسانية تقديرا لالتزامها العميق بالقضايا الإنسانية وخاصة موضوعات النزوح ودعم اللاجئين.


المفارقة أن مشاركة كيت بلانشيت مع السينما المصرية تعود إلى عام 1990 حين ظهرت ككومبارس في فيلم كابوريا للمخرج خيري بشارة وبطولة أحمد زكي والنجمة رغدة حيث جسدت شخصية سائحة أمريكية ضمن الحشود والمشاهد الغنائية وقد تقاضت وقتها أجرا رمزيا قدره 2  جنيهات مصرية في اليوم تكفي لسداد تكلفة إقامة لمدة أسبوع في مصر خلال رحلة تجول لها حول العالم.

كانت تلك التجربة الأولى لها أمام الكاميرا لكنها عادت بعد ذلك إلى أستراليا لتغير مسارها الأكاديمي من دراسة الاقتصاد إلى الفنون المسرحية فالتحقت بالمعهد الوطني للفنون المسرحية في سيدني وهناك بدأت رحلة جديدة أوصلتها إلى المسرح والتلفزيون ثم السينما العالمية.

منذ ذلك الوقت حققت كيت بلانشيت مسيرة استثنائية توجتها بجوائز كبرى من بينها الأوسكار والبافتا وجولدن جلوب  عن أدوار بارزة في أفلام مثل     Blue Jasmine، و TÁR لتصبح واحدة من أهم نجمات هوليوود وأكثرهن تأثيراً.

تكريم كيت بلانشيت في الجونة لا يقتصر على شهرتها الفنية بل يسلط الضوء أيضا على جانبها الإنساني فهي سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقد كرست جزءا كبيرا من وقتها وجهودها لدعم قضايا إنسانية حول العالم مما يجعل احتفاء المهرجان بها تكريما للفن والإنسانية معاً.

ومن المقرر أن يتم تكريم كيت بلانشيت وإقامة ماستر كلاس لها الشهر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الجونة الذي أصبح من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة في مصر والعالم العربي على مدار السنوات الماضية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور

