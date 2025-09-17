قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي غداً الخميس

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي
مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

تنطلق مساء غدٍ الخميس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي على خشبة المسرح الكبير بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد. وتستمر الفعاليات حتى 22 سبتمبر الجاري على مدار خمسة أيام.

يقدّم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، ويخرجه المخرج أحمد يسري، فيما يتولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل، بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي للمهرجان المنتج هشام سليمان، وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، إلى جانب حضور عدد من السينمائيين والفنانين وقيادات محافظة بورسعيد.

يهدف المهرجان إلى إنعاش النشاط السينمائي والحياة الثقافية في بورسعيد من خلال برنامج حافل يضم أهم الأفلام العربية والدولية الطويلة والقصيرة والوثائقية وأفلام الطلبة (مشروعات التخرّج)، إلى جانب الندوات الثقافية والجلسات النقاشية، بحضور نخبة من أبرز صُنّاع السينما من داخل مصر وخارجها، فضلاً عن البرامج الموازية المقدّمة خارج المسابقة الرسمية.

وقد قررت إدارة المهرجان إهداء دورته الأولى لاسم الفنان الكبير وابن بورسعيد الراحل محمود ياسين، فيما تحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان لما لها من تاريخ سينمائي حافل.

وتضم مسابقات المهرجان: مسابقة الأفلام الطويلة بمشاركة 9 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة والتسجيلية بمشاركة 44 فيلماً، ومسابقة أفلام الطلبة بمشاركة 23 فيلماً، إلى جانب عرض فيلمين في قسم البانوراما التونسية، بالإضافة إلى الندوات وثلاث ورش تفاعلية تُقام على هامش الفعاليات.

