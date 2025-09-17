بعد قرار الفيدرالي.. هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر

خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ٢٥٪، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب إنخفاض.

شهدت أسعار الذهب الان انخفاض فور قرار الفيدرالي الأمريكي

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها أمس الثلاثاء على المستويين العالمي والمحلي.



سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 17-9-2025.



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3650 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4226 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4930 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5634 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 39.440 ألف جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

