"متحدث الصحة": الهدف من الجولات غير المرتبة ضبط المنظومة الصحية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ واحدة من طرق الإدارة التي يتبعها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، هي الإدارة الميدانية، سواء من خلاله شخصيا، وقد يكون زار محافظات مصر مرتين على الأقل، أو من خلال تكليف نوابه ومساعديه بالجولات.

وأضاف في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجولات الميدانية إما مرتبة سلفا أو غير مرتبة سلفا، وكل جولة لها هدف مختلف عن الأخرى.

وتابع: "الجولات غير المرتبة هدفها عقابي والمتابعة دون ترتيب، وضبط المنظومة والتأكد بشكل مباشر من التقارير التي تُرفع إلى وزير الصحة بشكل دوري، واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح المشكلات".

وأردف، أن نوعية القصور من مقدم الخدمة تختلف، إما قصور إداري أو قصور بسيط، وأحيانا يصل القصور إلى مرحلة يحتاج معها اتخاذ إجراءات لها علاقة بالقانون الجنائي، وفي أكثر من واقعة تمت إحالة الملف إلى النائب العام، وكانت أخرها مشكلة الإصابات التي حدثت في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، مشددًا، على أن الإجراء العقابي مرتبط بحجم الخطأ.