الغيرة أنهت العلاقة.. إيناس مكي تكشف كواليس انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج

كشفت الفنانة إيناس مكي تفاصيل انفصالها بعد مرور ستة أشهر فقط على زواجها، موضحة أن التغير المفاجئ في معاملة زوجها بعد الزواج كان السبب الرئيسي وراء الطلاق.

وقالت مكي، خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2: «تعرفت على زوجي من خلال أصدقاء، وظلت بيننا صداقة لعام كامل تحولت إلى حب ثم زواج، وخلال الخطوبة كان يهتم بمواعيد عملي ويتابع تفاصيل التصوير.

واسترسلت: “لكن بعد الزواج تغيّرت المعاملة تمامًا وتحولت إلى غيرة مفرطة وتعنت شديد، حتى أنه حاول إيقاف مشواري الفني”.

وأضافت: «كنت ناوية أكون أسرة وأستقر، لكن مقدرتش أتحمل وقررت الانفصال، لأن حياتي المهنية جزء أساسي مني ومش مستعدة أتنازل عنه».

