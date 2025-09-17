صلاح عبد العاطي: العقوبات المتوقعة من أوروبا على إسرائيل تأخرت كثيرًا

قال الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنّ العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل متأخرة للغاية، وأظهرت ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع الصراعات المختلفة، خاصة بين الأزمة في أوكرانيا والصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات المنتظرة تعني نهاية حالة الإفلات من المساءلة التي كانت تتمتع بها إسرائيل في أوروبا، كما تشير إلى تراجع الدعم المطلق الذي كانت تحظى به إسرائيل من عدد من الدول الأوروبية، وهو ما يساهم في فرض مزيد من العزلة على دولة الاحتلال.

وتابع، أن الموقف الأوروبي الجديد يستند إلى المادة الثالثة من ميثاق الاتحاد الأوروبي، التي تنص على تعليق الاتفاقيات التجارية مع الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدات متواصلة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة وجرائم حرب، ولم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل باتخاذ خطوات عقابية مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، في حين لا تزال دول أخرى تدعم إسرائيل بالسلاح والاقتصاد، رغم الضغوط الشعبية التي أجبرت بعض الحكومات على مراجعة سياساتها.