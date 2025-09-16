محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تتلقى دعما غير محدود من أمريكا

أكد الدكتور نزار نزال، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الوضع العسكري الإقليمي يتطلب حوارا وحسابات دقيقة لتجنب الانزلاق إلى صراع واسع، مشيرا إلى أن هناك أهمية ضبط التوازنات والاعتماد على الردع كأداة لحفظ الأمن القومي أهمية ضبط التوازنات والاعتماد على الردع كأداة لحفظ الأمن القومي.

وقال نزار نزال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجيش الإسرائيلي "مُنهك" بعد ما وصفه بصراعات استمرت لسنتين، مؤكدا أن إسرائيل تتلقى دعما غير محدود من أمريكا.

وتابع أن قوات الاحتلال تشن حملة عسكرية واسعة وكبيرة على جنين وبعض الأرياف، وهي عملية عسكرية بامتياز، متابعا: الجيش الصهيوني وهجومه بالضفة تسبب في نزوح العديد من الأهالي.