مفاجأة| بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا أمس الأربعاء، حيث لامس المعدن الأصفر مستوى قياسيًا عند 3700 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع صباح اليوم ليستقر بالقرب من 3676 دولارا.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أن تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) كان محدودا على حركة الذهب، نظرًا لكون نسبة الخفض ضئيلة.

وأضاف أن العقود الآجلة للمعدن النفيس سجلت مستوى 3707 دولارات للأوقية في ذروة التداول، قبل أن تعاود الانخفاض إلى مستوياتها الحالية، متوقعًا استمرار حالة التذبذب الطفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة.