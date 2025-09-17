قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
توك شو

الرئيس السيسي: علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ

محمود محسن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إن هناك علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ ، معلقا :" مصر كانت ومازالت وطنا ثانيا لهم " .


وأشار "السيسي" خلال مؤتمر صحفى مع ملك إسبانيا وقرينته،  إلي ان زيارة فليب السادس ملك إسبانيا إلي مصر تعد أول زيارة إلي مصر  وأيضا اول زيارة يجريها مسئول أسبانى على أرض الكنانة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه بعد إعلان توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التى نعتز بها كثيرا أثناء زياتى فى فبراير 2025 والتى حظيت بحفاوة استقبالكم الكريم تمثل زيارتكم إلى مصر تأكيدا جديدا  على متانة الأواصر والتعاون والصداقة  بين البلدين وتعبيرا صادقا لرغبتنا المشتركة فى تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات وتخدم مصالح الشعبين سواء فى الإطار السياسي والإقليمي متعدد الأطراف


وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، الأوسمة وكذا بين السيدة قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي، وملكة إسبانيا ليتيزيا، وذلك تقديراً للعلاقات الإستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين، وبما يعكس حرصهما على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته وملك وملكة إسبانيا، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي إسبانيا فليب السادس مصر السلام الوطني

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

جانب من الورشة

ورشة لطارق الدسوقي عن دور الفن في تنمية الوعي لطالبات الأزهر بالإسكندرية

آثار الشهرة المبكرة

اكتئاب وتنمر.. عضو مرصد الأزهر تحذر من آثار الشهرة المبكرة لـ الأطفال

الصلاة

حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة.. الإفتاء توضح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

