الرئيس السيسي: علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ ، معلقا :" مصر كانت ومازالت وطنا ثانيا لهم " .



وأشار "السيسي" خلال مؤتمر صحفى مع ملك إسبانيا وقرينته، إلي ان زيارة فليب السادس ملك إسبانيا إلي مصر تعد أول زيارة إلي مصر وأيضا اول زيارة يجريها مسئول أسبانى على أرض الكنانة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه بعد إعلان توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التى نعتز بها كثيرا أثناء زياتى فى فبراير 2025 والتى حظيت بحفاوة استقبالكم الكريم تمثل زيارتكم إلى مصر تأكيدا جديدا على متانة الأواصر والتعاون والصداقة بين البلدين وتعبيرا صادقا لرغبتنا المشتركة فى تعزيزها وتطويرها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات وتخدم مصالح الشعبين سواء فى الإطار السياسي والإقليمي متعدد الأطراف



وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، الأوسمة وكذا بين السيدة قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي، وملكة إسبانيا ليتيزيا، وذلك تقديراً للعلاقات الإستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين، وبما يعكس حرصهما على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمية، التي شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق المدفعية ٢١ طلقة، ثم التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته وملك وملكة إسبانيا، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.