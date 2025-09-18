قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية

إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من إجمالي المساعدات المقدمة لقطاع غزة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ان مصر عملت على تيسير دخول المساعدات لقطاع غزة، على الرغم من العراقيل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الضمير الإنساني لا يمكن أن يقبل أن يترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا.

بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يجب أن نعمل سويا لإبقاء غزة حية، شاء من شاء وأبى من أبى ولن تستطيع إسرائيل مهما أوتيت من قوة أن تقتلع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه.

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري نموذج مميز للعمل الإنساني في العالم

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية لديها ارادة كبيرة في القضايا السياسية، وهو ما ظهر في الاستجابة من القيادة السياسية، بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

الهلال الأحمر: 700 يوم عمل إنساني متواصل لتقديم المساعدات لغزة

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أنه قدمنا رحلة لأكثر من ٧٠٠ يوم عمل من العمل الإنساني المتواصل، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أحمد موسى: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة ينصف مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة، قائلا: التقرير أوضح أن لجنة الأمم المتحدة تجد أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.

الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو

تبادل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا الأوسمة بين الرئيس وملك إسبانيا، وكذا بين قرينة الرئيس وملكة اسبانيا.

مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن غياب قوة الجيش السوري بعد أحداث 2011 جعل البلاد مكشوفة أمام التدخلات الخارجية، محذراً من أن الوضع الحالي ينذر بمخاطر كبرى على سيادة سوريا ووحدتها.

الاحترام أساس النجاح..إيناس مكي: الشهرة سهلة مع السوشيال ميديا

أكدت الفنانة إيناس مكي أن الشهرة في الوقت الراهن أصبحت متاحة بسهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها شددت على أن على الفنان، سواء كان مطربًا أو ملحنًا أو ممثلًا أو إعلاميًا، أن يحترم مهنته ويسعى لتحقيق النجاح بطريقة هادفة ومحترمة.

تحت المتابعة الطبية..سعد شلبي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، مؤكداً أنه يعاني من زيادة في إنزيمات الكبد الناتجة عن إصابته بفيروس A.

أحمد موسى الجيش السوري السيسي ملك إسبانيا الأهلي قطاع غزة

