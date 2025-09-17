وزيرة التضامن: الهلال الأحمر المصري نموذج مميز للعمل الإنساني في العالم

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية لديها ارادة كبيرة في القضايا السياسية، وهو ما ظهر في الاستجابة من القيادة السياسية، بتقديم المساعدات لقطاع غزة.

وقالت مرسي، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي أن المساعدات الإنسانية المصرية لغزة لن تبدأ منذ 7 أكتوبر فقط، ولكنها مستمرة على مدار عقود طويلة.

وتابعت، أن الهلال الأحمر المصري هو الآلية لتقديم المساعدات لقطاع غزة، ويمثل نموذجا للعمل الإنساني في العالم، والذي به آلاف المتطوعين.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتقديم المساعدات والتي مبتغاها مد أهل غزة بالدواء والغذاء والمساعدات الطبية، مؤكدة أننا اعتمدنا على العمل الجاد لتسريع وتيرة العمل واجلاء الجرحى والمصابين.