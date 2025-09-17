قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط عزلة متزايدة.. الأسهم الإسرائيلية تسجل أطول سلسلة خسائر في 18 شهرا
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو
وزير الخارجية يشيد بجهود الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في دعم قطاع غزة | صور
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي وملك إسبانيا يتبادلان الأوسمة.. فيديو

الرئيس السيسي وملك إسبانيا
الرئيس السيسي وملك إسبانيا
هاني حسين

تبادل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك فيليبي السادس ملك إسبانيا الأوسمة بين الرئيس وملك إسبانيا، وكذا بين قرينة الرئيس وملكة اسبانيا، وذلك تقديراً للعلاقات الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين، وبما يعكس حرصهما على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الملك فيليبي استمع لعرض من  الرئيس حول جهود مصر الحثيثة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى تقييم الرئيس للوضع في المنطقة، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث أشاد ملك اسبانيا بجهود مصر في هذا الصدد طوال العامين الماضيين، بما في ذلك خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر وحظيت بدعم واعتماد على المستويين العربي والإسلامي. 

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس وملك إسبانيا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق، ووقف التصعيد في المنطقة، والسعي للحفاظ على السلام القائم بالمنطقة منذ السبعينيات. 

وتم التأكيد على الرفض القاطع لأي مساعي لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، لما سوف يترتب على ذلك من تصفية القضية الفلسطينية، وكونه يشكّل عدوانا وتهديدا لأمن دول الجوار، فضلاً عن تداعياته الخطيرة المتمثلة في موجات نزوح وهجرة غير شرعية غير مسبوقة نحو أوروبا. 

كما شدد الجانبان رفضهما التام للممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات التوسع الاستيطاني أو التلويح بضم الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

السيسي الرئيس السيسي ملك إسبانيا اخبار التوك شو مصر

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

أرشيفية

حال مشاركة إسرائيل .. إسبانيا تهدّد بالانسحاب من كأس العالم 2026

أرشيفية

البنك الأفريقي للتنمية يناقش أداء محفظة المشروعات التي يساهم في تمويلها

أرشيفي

السعودية توجه نداء مهما لمواطنيها في فرنسا

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

