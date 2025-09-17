حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل باستراتيجية التشويه والتشكيك والتخوين .

وقال حسام الغمري في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الاخوان يعتمدون على تقنية الاجتزاء من اجل شن حملات تشويه ضد مصر ".



وتابع حسام الغمري :" جماعة الإخوان الإرهابية في أزمة كبيرة وكلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورتهم كلهم ".



وأكمل حسام الغمري :" كلمة الرئيس السيسي في الدوحة ستكون مرجعية لأي سيناريوهات محتملة في منطقة الشرق الأوسط مستقبلا ".



ولفت حسام الغمري :" الرئيس السيسي أشار إلى إسرائيل بأنها العدو في خطابه بقمة الدوحة ".

