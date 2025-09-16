أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية مستهدفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، معلقا: "نحن مستهدفين مليون في المية .. نحن في القلب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر سوريا بالكامل وإيران مضيفا: لو عندهم فرصة كانو عملوها في مصر، لكن لا أحد يجرؤ، نتنياهو مجرم الحرب لابد أن يحاكم .. البشرية كلها هيبقى أسعد يوم في حياتها يوم محاكمة مجرم الحرب".

وذكر الإعلامي أحمد موسى: " نتنياهو دا فاسد ومجرم حرب ويداه ملطخة بالدماء وهو اليوم بالمحكمة، دا لص وعائلته كلها لصوص .. أكبر فساد في إسرائيل هو يستحق وكل مجرمي الحرب أن يعاقبوا .. والحساب قادم".

كما تساءل: أين جماعة الإخوان الإرهابية اللي راحوا السفارات المصرية وتظاهروا، أين هم من الإبادة والتهجير .. أين أنتم يا إخوان يا إرهاب ؟ سفارات إسرائيل عندكم لكن محدش اتكلم كلمة عن اللي بيحدث في غزة كل يوم وخاصة اليوم، لكن أنتوا راضيين وشركاء .. وتنظيم الإخوان طموحاته أن تحدث في مصر أزمة وتهجير الفلسطينيين، ومساعدة مجرم الحرب نتنياهو.. محدش فيهم كتب كلمة عن الدمار في غزة.