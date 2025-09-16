حكم طهارة الكلاب.. عمرو الورداني يحسم الجدل

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الكلاب طاهرة، لافتا إلى أن هذا الحكم تأخذه دار الإفتاء المصرية بمذهب المالكية.

وفي رده لحسم الجدل الفقهي الدائر بشأن طهارة الكلاب، وقال الدكتور عمرو الورداني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب هو أمر تعبدي، في إشارة إلى حديث النبي عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني أن "المذاهب الفقهية التي قالت بنجاسة الكلاب؛ كان العُباد من أتباعها يتعبدون إلى الله بتطهير مساقي الكلاب، مشيرا إلى تعبد بعضهم بتطهير الكلاب المريضة أو المتسخة، قربة إلى الله.

وأكد الدكتور عمرو الورداني أن المقصود من ذلك، هو حالة من حالات عدم الرحمة في قلوب الناس، في إشارة إلى رفض الكلب لنجاسته، مشددا أن «المظاهر التي نراها اليوم توضح أن العالم كله ازدادت فيه القسوة.

عمرو الورداني: التدين المصري هو تدين رحيم بطبيعته

وأوضح الدكتور عمرو الورداني أن التدين المصري هو تدين رحيم بطبيعته، مستشهدًا برمزية الأم في الثقافة المصرية، التي كانت دائما محرك البيوت ومصدر الرحمة فيها.

ودعا الدكتور عمرو الورداني إلى ضرورة العودة إلى سيرة النبي لاكتشاف شخصيته «الحنون، السهل، اللين»، مؤكدا أن الحل يكمن في الإكثار من الصلاة على النبي وقراءة سيرته والعيش مع جمال أخلاقه؛ لزيادة الرحمة.

وشدد الدكتور عمرو الورداني على ضرورة إحياء الرحمة بين الناس ومع الكائنات، قائلا: "نحن بحاجة إلى استعادة الثقافة التي كانت لدينا في أن يكون هناك مساقي للكلاب والاهتمام بها، بالعكس نرى أنها عبادة من أفضل العبادات، ونريد أيضا أن يشعر الناس بالرحمة تجاه بعضهم البعض، وأن يخففوا من الضغوط بإعادة فهم الدين".