نائبة: روبلوكس تحتاج لضوابط.. وحماية الأطفال مسئولية وطنية

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاستمرار في دراسة ومناقشة سيناريوهات التعامل مع لعبة «روبلوكس» يمثل خطوة مهمة لحماية الأطفال وتعزيز السلامة الرقمية لهم، ويعكس حرص الدولة على صونهم من أي مخاطر سلوكية أو أخلاقية قد تهددهم عبر الفضاء الإلكتروني.

وأوضحت «سلامة»، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن التوسع في دراسة هذه الظواهر ووضع الضوابط المناسبة لها أصبح ضرورة وطنية لحماية الأجيال الجديدة، لافتة إلى أن مواجهة الانحرافات الفكرية والسلوكية التي قد تتسلل عبر بعض الألعاب الإلكترونية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وصون المجتمع.

وأضافت أن تعزيز السلامة الرقمية للأطفال يتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، إلى جانب الأسرة والمدرسة، من أجل نشر الوعي الرقمي وتحصين النشء من أي تأثيرات سلبية.