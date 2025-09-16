الأعلى للإعلام: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس" لحماية الأطفال

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية.

واستهل المهندس خالد عبدالعزيز الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الإعلامية للوصول إلى توصيات بتوقيتات محددة لوضع خارطة الطريق المطلوبة.

وأضاف أن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأجهزة الحديثة ومنصات البث الرقمي، وذلك بعدما أصبحت السوشيال ميديا أحد روافد الإعلام بشكل مؤثر.

وقرر المجلس استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"، وذلك للحفاظ على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من المخاطر الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.