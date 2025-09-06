قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير تقني يحذر من لعبة روبلوكس| خطر خفي يهدد الأطفال.. والإدمان وسيلة للاختراق

منار عبد العظيم

حذر الدكتور محمد عسكر من لعبة "Roblox" الشهيرة، مؤكدًا أنها أصبحت منتشرة بشكل واسع بين الأطفال في مصر والعالم العربي، وتحولت إلى وسيلة محتملة للتغرير بالأطفال من خلال غرف محادثة خاصة وتفاعلات غير خاضعة للرقابة.

الغرف المغلقة والتشات.. بوابة لاختراق القيم والخصوصية

وأوضح عسكر، خلال برنامج “صباح البلد”، أن اللعبة تسمح بتبادل الرسائل والمكالمات الصوتية بين اللاعبين، ما يفتح الباب أمام التواصل غير الآمن بين الغرباء والأطفال، وقد يؤدي إلى سلوكيات غير لائقة أو محتوى خادش لا يتناسب مع بيئتنا الثقافية والاجتماعية.

الإدمان الرقمي وخطر التطبيقات المجهولة

 وقال إن اللعبة تعتمد على استراتيجيات جذب مدروسة لتحفيز الإدمان الرقمي، ما يجعل الطفل يقضي ساعات طويلة دون إشراف. 

كما أن التحديثات المستمرة للتطبيق قد تتضمن صلاحيات وصول واسعة لهواتف الأطفال دون أن يعي الأهل ذلك.

الحل ليس الحجب فقط.. بل الوعي والمتابعة الأبوية

واختتم عسكر حديثه بالتأكيد على أن الحل لا يكمن فقط في حجب التطبيقات الضارة، بل في نشر الوعي التكنولوجي بين الأهالي، ومتابعة ما يستخدمه الأطفال من تطبيقات، وتوجيههم لاستخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي وآمن.

