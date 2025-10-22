مصدر طبي يكشف تفاصيل نقل 4 طالبات من إحدى المدارس الثانوية بأسيوط إلى المستشفى

كشف مصدر بمستشفى أسيوط الجامعي أن الطالبات الأربعة اللاتي وصلن إلى المستشفى ادعاء اشتباه تسمم غذائي تبين من الكشف الطبي عليهن أن احداهن تعاني من أعراض اشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، بينما البقية تعرضن لهبوط وضيق تنفس بسيط نتيجة الإيحاء ولا يوجد اشتباه تسمم غذائي.

وأضاف المصدر أن حالتهن مستقرة وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهن ووضعهن تحت الملاحظة الطبية.

كان مستشفى أسيوط الجامعي استقبل كلا من أمل خلاف مبارك، 18 عاما، تعاني من هبوط عام، وشهد الأمير محمد، 18 عاما، مصابة بضيق في التنفس، وفاطمة الزهراء أحمد مصطفى، 18 عاما، تعاني من مغص معوي، وشهد محمود حسين، 18 عاما، تعاني من ضيق في التنفس، طالبات بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية.

وتمت متابعة حالتهن بالتنسيق بين غرفة الأزمات بمديرية التربية والتعليم ومستشفى أسيوط الجامعي. وأوضحت الفحوصات الأولية أن إحدى الطالبات تعاني من أعراض اشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، بينما البقية تعرضن لهبوط وضيق تنفس بسيط نتيجة الإيحاء.