مدير تعليم أسيوط يحيل مديرى مدرستين بصدفا للتحقيق لتقصيرهم فى العمل

أحال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مديرى مدرسة صديق على عبد الله للتعليم الأساسى بنجع العطيفى بالدوير ومدير مدرسة الدكتور زكى عبد المتعال الإعدادية المشتركة بالدوير التابعتين لإدارة صدفا التعليمية وذلك لتقصيرها فى أداء عملهم وأعمالهم البرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم الاربعاء والتى تفقد خلالها 6 مدارس بقريتى كوم اسفحت والدوير بمركز صدفا للوقوف على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى والتشديد على الالتزام بالحضور وعدم الغياب وذلك فى إطار توجيهات لواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة ...جاء ذلك بحضور ايمن ابوعقرب مدير إدارة صدفا التعليمية.



بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة صديق على عبد الله للتعليم الأساسى بنجع العطيفى بالدوير البالغ عدد فصولها 18 فصل دراسى وتابع سير العمل ببعض الفصول الدراسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ولاحظ بعض القصور بالخدمات بالمدرسة وتدنى مستوى النظافة والاهمال بحجرة الحاسب الالى وغرفة التطوير وبعض الفصول الدراسية و وجود بعض المقاعد المتهالكة بالفصول فضلا عن ضعف البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة وتم استدعاء مسؤولى الشؤون القانونية والمتابعة بالإدارة وتم إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية والتحقيق فى تلك السلبيات وسرعة تداركها على الفور.

كما زار وكيل الوزارة مدرسة الدكتور زكى عبد المتعال الإعدادية المشتركة بالدوير والبالغ عدد فصولها 12 فصل دراسى وتفقده الفصول الدراسية وأقسام المدرسة تلاحظ وجود بعض القصور والاهمال بالمدرسة وعدم وجود البرامج العلاجية للطلاب الضعاف بالمدرسة وتم إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية بالإدارة وسرعة تلافى تلك السلبيات.



وأكد دسوقى على المتابعة المستمرة من وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف و لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بصفة يومية للعملية التعليمية ومعدلات الأداء ومعدلات ونسب حضور الطلاب اليومى لافتا إلى جولاته المستمرة للمدارس ورصد أية سلبيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية موجها كافة مديرى المراحل والتوجيهات الفنية المختلفة بتكثيف المتابعات والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية وشرح المناهج الدراسية وفقا لخطة المناهج والخطة الزمنية ومتابعة التقييمات والاداءات الصفية.