بعد وفاة 7 تلاميذ.. إخلاء سبيل سائق التروسيكل الغارق بأسيوط

قرر قاضي المعارضات ، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عبدالله منصور سائق التروسيكل الذي سقط في ترعة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وأسفر عن مصرع 7 أطفال وإصابة 4 آخرين على ذمة القضية.

إعطاؤه 15 يومًا لاستكمال إجراءات التصالح مع اباء الأطفال

وقال هشام منصور، شقيق سائق التروسيكل، إن المحكمة قررت إخلاء سبيل شقيقي على ذمة القضية واعطائه 15 يومًا لاستكمال إجراءات التصالح مع اباء الأطفال المتوفيين لأن منهم من يعمل بالخارج لحين عمل توكيلات بالتصالح.

قال هشام منصور شقيق " عبدالله " سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 7 تلاميذ وإصابة 4 آخرين اثر سقوطه بهم في ترعة " حواس " بقرية منقباد بمحافظة أسيوط، شقيقي ليس سائق تروسيكل لكن كان يأخذ التلاميذ تطوعا مع أبنائه ، لافتا أن " عبدالله " لديه طفلتين بين المصابين ولم يستطع الاطمئنان عليهم بسبب حبسه على ذمة التحقيقات .

و أضاف هشام قائلا : كل من كانوا على التروسيكل أقاربنا منهم بنت شقيقنا وأبناء أولاد عمومنا وما قام به أخي هو عمل تطوعي كان يقوم بتوصيل أبنائه الى المدرسة فاخذ أبناء إخوته وأولاد عمومته مع أبنائه بسبب عدم وجود مواصلات للمدرسة وأثناء سيره في الطريق سقط التروسيكل بهم في الترعة وكان من بين الأطفال ابنتيه وهما الآن في المستشفى من بين المصابين .

و أشار شقيق " سائق التروسيكل " إلى أن عبدالله حاصل على ليسانس شريعة وقانون ويحمل كارنيه المحاماة وكان يقوم بعمل أنساني لم يقصد ما حدث هل من المعقول أن يسقط بتروسيكل يحمل أبنائه؟ وبسبب الحادث تلاميذ القرية رافضين الذهاب إلى المدارس منذ وقوع الحادث بسبب خوفهم من المواصلات.

وفي سياق متصل ارتفع عدد وفيات في حادث سقوط تروسيكل بترعة حواس بقرية منقباد بمحافظة أسيوط إلى 7 تلاميذ بعد وفاة صغيرة أثناء تلقيها العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي بينما يتلقى 4 آخرين العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي و أسيوط العام.

وقال مصدر مسئول بمستشفى أسيوط الجامعي انه توفيت قبل قليل إحدى المصابات في حادث سقوط تروسيكل بترعة حواس بقرية منقباد والتي كانت تتلقى العلاج بالعناية المركزة بمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية و توقف عضلة القلب. و أضاف المصدر انه بعد وفاة هذه الصغيرة ارتفع عدد الوفيات إلى 7 تلاميذ ممن كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى لافتا إلى أن مستشفى الإصابات استقبلت بالأمس 8 تلاميذ من المصابين و تم التعامل معها على الفور في وحدة الحالات الحرجة باستقبال الإصابات من قبل فرق الطوارئ والطواقم الطبية المتخصصة.

وأضاف المصدر أن 5 من المصابين كانت حالتهم حرجة يعانوا من توقف في عضلة القلب، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً تمثل في إجراء إنعاش قلبي رئوي (CPR) ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي نتيجة لسوء حالتهم العامة ونقص الأكسجين الحاد، وتوفي منهم 7 حالات وجاري التعامل الطبي مع حالة بالمستشفى بالإضافة الى وجود حالتين بمستشفى أسيوط العام.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر" 5 أعوام، جثه هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان. كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كلا من " سهيله أحمد على" 5 أعوام، و " وعد معتز عبد القادر" 5 أعوام، و " نورهان مرسى على" 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على" 8 أعوام، و " جنا محمود محمد" 6 أعوام، و " بسمه أحمد على " 6 أعوام، و" عدي محمود منصور" 6 أعوام، و " مليكه حسين محمد" 6 أعوام ، و " رقيه عبد الله منصور" 5 أعوام، و " عبد الله منصور " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

ومن جانبه تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين ووجه أيضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.