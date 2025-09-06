إجراء سعودي جديد يغير قواعد اللعب في "روبلوكس"

أعلنت شركة روبلوكس، التزامها الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، بشأن مراقبة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل منصتها الترفيهية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع عدد من الجهات الحكومية في المملكة.

وذكرت الشركة في بيان رسمي، أنها تعمل حاليا على تطوير أدوات الإشراف باللغة العربية، بما يشمل استخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعيين مراقبين ناطقين بالعربية، لضمان مراقبة فعالة للمحتوى داخل اللعبة، كما قررت تعليق بعض ميزات التواصل، مثل المحادثة النصية لجميع المستخدمين داخل السعودية، كإجراء احترازي.

وأوضحت “روبلوكس” أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعاونها المستمر مع الهيئة، بهدف توفير بيئة آمنة تتماشى مع قيم وثقافة المجتمع السعودي، وتدعم المهارات والتعليم واقتصاد المبدعين المحليين.

وجددت الشركة تأكيدها على التزامها بحماية مستخدمي منصتها، وخاصة فئة الأطفال، وتعزيز ثقافة الاحترام والتفاؤل بين الملايين الذين يتفاعلون يوميا عبر المنصة.

ويأتي هذا التطور بعد أن اتخذت عدة دول في المنطقة خطوات مماثلة، ففي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت حجب لعبة روبلوكس، استنادا إلى صلاحياتها القانونية لحماية المستخدمين، وخصوصا الأطفال، بعد تلقي شكاوى تتعلق بوجود محتوى غير آمن وممارسات سلوكية مقلقة داخل اللعبة، بما في ذلك الاستغلال الإلكتروني وسلوكيات ضارة وعمليات شراء غير آمنة.

روبلوكس تطلق نظام جديد لكشف أعمار اللاعبين

ومؤخرا، أعلنت منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس، عن توسيع نطاق تقنيات تقدير العمر لتشمل جميع المستخدمين، إلى جانب شراكة جديدة مع التحالف الدولي لتصنيف الأعمار IARC لتقديم تصنيفات عمرية ومحتوى للألعاب والتطبيقات على منصتها.

وأوضحت روبلوكس أن نظام تقدير العمر سيطبق مع نهاية العام على جميع مستخدمي روبلوكس الذين يستعملون أدوات التواصل مثل الدردشة الصوتية والنصية، وذلك عبر مسح صور السيلفي وتحليل ملامح الوجه لتقدير عمر المستخدم.